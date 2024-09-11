وحش ريلمي العملاق.. مواصفات ممتازة لهاتف Realme 13 5G جودة تصوير عالية

أعلنت شركة ريلمي عن إطلاق سلسلة جديدة من هواتفها الذكية تحت اسم ريلمي 13 5G والتي تهدف إلى توفير تجربة تكنولوجية متقدمة للمستخدمين بأسعار معقولة وتجمع هذه السلسلة بين الأداء العالي، والاتصال الفائق السرعة بفضل دعم تقنية 5G، والتصميم الأنيق وتعتبر سلسلة ريلمي 13 5G خطوة كبيرة في مجال الهواتف الذكية حيث تقدم مميزات تجعلها منافس قوي في السوق في هذا المقال سوف نوضح مواصفات ومميزات هذه الهواتف الجديدة بالتفصيل.

مواصفات سلسلة ريلمي 13 5G

تأتي سلسلة ريلمي 13 5G بمجموعة من المواصفات التي تلبي احتياجات المستخدمين من حيث الأداء والفعالية والتي تتضح فيما يلي:

شاشة بحجم 6.5 بوصة بدقة Full HD+ توفر تجربة مشاهدة مميزة.

تدعم الشاشة معدل تحديث 120 هرتز للحصول على سلاسة أكبر في التصفح واللعب.

يعمل الهاتف بمعالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 750G.

ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 6 جيجابايت لتحسين الأداء.

سعة التخزين الداخلية تتراوح بين 128 و256 جيجابايت مع إمكانية التوسيع باستخدام بطاقة ذاكرة.

يدعم الهاتف تقنية 5G لتوفير سرعات إنترنت فائقة.

كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 64 ميجابكسل لالتقاط صور عالية الجودة.

كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل تتيح تصوير صور سيلفي واضحة.

بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 65 واط.

نظام تشغيل أندرويد 13 مع واجهة مستخدم ريلمي UI الحديثة.

تصميم أنيق مع خيارات ألوان متعددة تناسب جميع الأذواق.

مميزات سلسلة ريلمي 13 5G

تعتبر سلسلة ريلمي 13 5G من الهواتف التي تقدم مجموعة من المميزات التي تجعلها خيار مفضل لدى العديد من المستخدمين وتتضح هذه المميزات فيما يلي: