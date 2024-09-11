كرتون مسلي وأغاني جديدة .. ثبت قناة كراميش بترددها الجديد 2024 وابسط أطفالك بكل جديد

اشتهرت قناة كراميش لتقديمها محتوى مسلي وترفيهي للأطفال، فهي الأشهر في المنطقة العربية وتخصصت في بث برامج تربوية تعزز أخلاقيات الطفل، بالإضافة إلى البرامج التعليمية التي تنمي من مهاراته وتزيد وعيه، والجدير بالذكر أنها متاحة على مدار اليوم دون انقطاع، ومع ذلك فإن خطوات تثبيتها على الجهاز لا يستغرق وقت طويل ولا يلزمه مجهود كبير، فكل ما عليك اتباع بعض الخطوات بالترتيب واستخدام معلومات التردد التي نعرضها في السطور التالية.
تردد قناة كراميش على النايل سات
تتميز قناة كراميش أنها متاحة على مختلف الأقمار الصناعية، ويمكن تثبيتها على أجهزة استقبال مختلفة منها القمر الصناعي نايل سات من خلال ما يلي:
- التردد: 11390
- معامل تصحيح الخطأ: أفقي
- معدل الترميز: 27500
تردد قناة كراميش على العرب سات
يمكنك ضبط تردد قناة كراميش على العرب سات من خلال استخدام الريموت كنترول والضغط على قائمة الإعدادات، ثم النقر على زر التثبيت اليدوي، وتحديد نوع القمر الصناعي، ثم إدخال بيانات التردد التي تتمثل في:
- التردد: 11390
- نوع الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
مميزات محتوى قناة كراميش
يضم محتوى قناة كراميش مجموعة من الخصائص التي تجعله الأفضل في وجهة نظر الآباء، حيث تأتي أبرز مميزاته على النحو التالي:
- تعمل على مدار الـ 24 ساعة دون انقطاع.
- تتميز بجودة عرض عالية.
- تقدم محتوى آمن للأطفال بالإضافة إلى ملائمتها لجميع الفئات العمرية للأطفال.
- توفر المحتوى سواء أغاني أو أفلام أو رسوم متحركة بشكل مجاني دون تسديد أي رسوم للاشتراك.
- تعمل إدارة القناة على تحديث المحتوى بشكل مستمر وتتعاقد على تقديم البرامج التعليمية والتربوية، لتعزيز مهارة وثقافة الطفل وكيفية التعامل مع الآخرين.
- متاحة للتثبيت على مختلف الأقمار الصناعية.
- تكسب الأطفال مهارات إبداعية متنوعة وتنمي من وعيهم وإدراكهم.