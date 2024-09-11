كرتون مسلي وأغاني جديدة .. ثبت قناة كراميش بترددها الجديد 2024 وابسط أطفالك بكل جديد

اشتهرت قناة كراميش لتقديمها محتوى مسلي وترفيهي للأطفال، فهي الأشهر في المنطقة العربية وتخصصت في بث برامج تربوية تعزز أخلاقيات الطفل، بالإضافة إلى البرامج التعليمية التي تنمي من مهاراته وتزيد وعيه، والجدير بالذكر أنها متاحة على مدار اليوم دون انقطاع، ومع ذلك فإن خطوات تثبيتها على الجهاز لا يستغرق وقت طويل ولا يلزمه مجهود كبير، فكل ما عليك اتباع بعض الخطوات بالترتيب واستخدام معلومات التردد التي نعرضها في السطور التالية.

تردد قناة كراميش على النايل سات

تتميز قناة كراميش أنها متاحة على مختلف الأقمار الصناعية، ويمكن تثبيتها على أجهزة استقبال مختلفة منها القمر الصناعي نايل سات من خلال ما يلي:

التردد: 11390

معامل تصحيح الخطأ: أفقي

معدل الترميز: 27500

تردد قناة كراميش على العرب سات

يمكنك ضبط تردد قناة كراميش على العرب سات من خلال استخدام الريموت كنترول والضغط على قائمة الإعدادات، ثم النقر على زر التثبيت اليدوي، وتحديد نوع القمر الصناعي، ثم إدخال بيانات التردد التي تتمثل في:

التردد: 11390

نوع الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

مميزات محتوى قناة كراميش

يضم محتوى قناة كراميش مجموعة من الخصائص التي تجعله الأفضل في وجهة نظر الآباء، حيث تأتي أبرز مميزاته على النحو التالي: