لولو راحت الروضة يا ولاد .. استقبل الآن تردد قناة وناسة الجديد للأطفال 2024 واستمتع بأقوى المغامرات الشقية

يحرص جميع الآباء والأمهات على اختيار القناة التي توفر لأطفالهم محتوى آمن ومفيد وفي هذا السياق تأتي قناة وناسة كأبرز القنوات المتخصصة في قائمة الخيارات المثالية التي يمكن متابعتها وتنزيلها على أجهزة الرسيفر، وذلك لأن القناة تلتزم بتقديم محتوى يتوافق مع المبادئ والقيم الإسلامية، كما أنها تركز على تعليم الأطفال المفاهيم الصحيحة والأخلاق الحميدة، وبجانب ذلك تقدم قناة وناسة مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والتعليمية التي تتنوع بين المسلسلات الكرتونية والأفلام والأغاني المحببة لجميع الأطفال.

لماذا يحب الأطفال قناة وناسة؟

تأتي قناة وناسة ضمن خيارات الأطفال المفضلة وذلك لأنها ليست قناة ترفيهية وحسب بل هي منصة متكاملة لتعليم الأطفال بحيث يساعدهم على تعلم الحروف والأرقام بأسلوب بسيط، وبالتالي أصبحت قناة لا يمل من متابعتها الأطفال طوال اليوم كما أن القناة تتضمن مشاهده آمنة وممتعة في الوقت ذاته لجميع الأطفال وذلك لأنها توفر محتوى يهدف إلى تنمية مهارات الأطفال الإبداعية والفكرية وتشجيع جميع الصغار على التعلم والاستكشاف على الدوام.

تردد قناة وناسة الجديد 2024 اطفال

حتى يضمن الآباء متابعة مستمره لأطفالهم لبرامج القناة المفضلة ينبغي تثبيت القناة على الأقمار الصناعية المختلفة، وذلك من خلال إضافة البيانات المخصصة لكل قمر، وجاءت هذه القيم كالتالي:

قناة وناسة على نايل سات

يتم تثبيت القناة من خلال اضافة البيانات التالية:

التردد: 11470.

الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

على استقطاب: عمودي.

قناة وناسة على عرب سات

لتثبيت القناة على عرب سات ينبغي إضافة الاحداثيات التالية:

التردد: 11270.

الاستقطاب: عمودي.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: ¾.

ضبط قناة وناسة على جهاز التلفزيون

حتى تحصلوا على قناة وناسة بكل سهولة ينبغي اتباع بعض الخطوات البسيطة التي نوضحها في النقاط التالية: