ساعات فقط على المباراة الحاسمة “موعد مباراة منتخب مصر” .. هل مصر تتأهل لكاس العالم

جماهير الكرة ومحبيها الآن يترقبون موعد مباراة منتخب مصر ويتساءلون عن مكان إقامتها، وقد تم الإجابة عليهم من قبل الجهات الرسمية على أن المباراة لم يعد يفصلنا عنها إلا أيام معدودة وستقام داخل ملعب القاهرة الدولى، فهي ستكون المنبع الفريد والساحق، الذي سيشارك فيه عدد كبير من لاعبى الكرة منهم (أمام عاشور) ولمزيد من التفاصيل تابعوا السطور التالية.

موعد مباراة منتخب مصر

إلى كل المنتظرين موعد إقامة مباراة منتخب مصر، الذي يعد واحداً من أحد المباريات التي ينتظرها محبي الكرة، وستنطلق المباراة في شهر سبتمبر تحديداً يوم الجمعة المقبل التي ستوافق يوم ستة من هذا الشهر، على أن صافرة الانطلاق ستكون في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت مصر، وسيكون محط التقاء هو ملعب القاهرة الدولى، المباراة سينضم إليها كلا من (مباراة مصر VS الرأس الأخضر)، ويصنف هذا ضمن فعاليات المنافسة الجولة الأولى.

القنوات الناقله لمباراة منتخب مصر 2024

بعد أن تعرفنا على موعد إقامة المبارة والمكان إقامتها، إليكم يا سيدة القنوات الناقلة لها، حيث أن قناة بين سبورت 2 تعد من أبرز القنوات التي تقوم بنقل لكم مباريات الخاصة بكأس الأمم الأفريقية، وأضافت أيضاً أن أون تايم سبورت سوف تقوم بنقل كافة التفاصيل الخاصة بالمباراة، كل ذلك بشكل مجاني، مع العلم أنها قناة رائعة للغاية فهي تعطيك نشرة يومية بأحدث ما يكون في الكرة.

تشكيل منتخب مصر

لمعرفة من هم الذين سيقوم بتشكيل منتخب مصر، اطلع على الفقرة التالية: