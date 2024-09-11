أعلنت هيئة البريد الجزائرية مؤخرا عن توافر رابط استخراج البطاقة الذهبية لعام 2024، وهي البطاقة التي توفر العديد من الخدمات الهامة للمواطنين، مثل إجراء العمليات المصرفية، الدفع الإلكتروني، تسديد الفواتير، وعمليات التسويق الإلكتروني، وفيما يلي دليل مبسط لاستخراج البطاقة الذهبية عبر الإنترنت.

رابط استخراج البطاقة الذهبية 2024 بالجزائر

يمكنك الآن الحصول على البطاقة الذهبية بسهولة عبر الإنترنت باتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي: قم بزيارة الرابط الإلكتروني الخاص بهيئة البريد الجزائرية، ويمكنك العثور على هذا الرابط من خلال البحث على الإنترنت أو زيارة الموقع الرسمي للهيئة.

تسجيل الدخول: سجل الدخول إلى الموقع باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك، إذا كنت لا تمتلك حسابا يمكنك إنشاء حساب جديد.

الوصول إلى الخدمات الإلكترونية: بعد تسجيل الدخول، انتقل إلى قائمة الخدمات الإلكترونية المتاحة على الموقع.

اختيار الخدمة: انقر على استخراج البطاقة الذهبية لبدء عملية التقديم.

إدخال البيانات: أدخل المعلومات المطلوبة مثل اسمك الكامل ورقم الهوية الوطنية.

مراجعة الشروط والأحكام: اقرأ الشروط والأحكام بعناية ثم وافق عليها.

تسديد الرسوم: قم بدفع رسوم استخراج البطاقة باستخدام الطريقة المتاحة على الموقع.

تقديم الطلب: بعد الانتهاء من إدخال البيانات وتقديم الطلب، ستتلقى البطاقة الذهبية خلال 15 يوما.

شروط الحصول على البطاقة الذهبية

للحصول على البطاقة الذهبية، يجب أن تستوفي الشروط التالية:

الجنسية: أن يكون المتقدم جزائري الجنسية.

العمر: ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما.

الإقامة: أن يقيم المتقدم بشكل دائم في إحدى الولايات الجزائرية.

الهوية: أن يكون لديه هوية وطنية سارية المفعول.

المستندات المطلوبة للحصول على البطاقة الذهبية

تقديم المستندات والأوراق المطلوبة مثل شهادة الميلاد وإيصال الغاز والكهرباء.

الحالة القانونية: يجب ألا يكون هناك أي قضايا قائمة ضد المتقدم.

الحساب الإلكتروني: أن يكون لديه حساب مفعل على موقع بريد الجزائر.

بإتباع هذه الخطوات والشروط، يمكنك الحصول على البطاقة الذهبية والاستفادة من جميع الخدمات التي توفرها بسهولة ويسر.