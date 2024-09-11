مع اقتراب العودة إلى المدارس والجامعات في الأردن، تزايد اهتمام المواطنين الأردنيين بالبحث عن كيفية التسجيل في المكرمة الملكية للجامعات الأردنية لعام 2024، وهذه المكرمة تقدم دعما ماليا يساعد الطلاب وأسرهم في سداد رسوم الجامعات ومستلزمات الدراسة، وتقدم الحكومة الأردنية أربعة أنواع من المكرمة الملكية تشمل مكرمة أبناء المعلمين، مكرمة العشائر، مكرمة أبناء المخيمات، ومكرمة الجيش، والهدف من هذه المبادرات هو تخفيف الأعباء المالية عن الأسر الأردنية ودعم الطلاب في تحقيق أهدافهم التعليمية.

كيفية التسجيل في المكرمة الملكية للجامعات الأردنية 2024

للتسجيل في المكرمة الملكية، يمكن للطلاب وأولياء الأمور اتباع الخطوات التالية عبر الرابط الإلكتروني المخصص:

زيارة الموقع الإلكتروني: ابدأ بزيارة موقع المكرمة الملكية الأردني.

تسجيل الدخول: قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

الوصول إلى الخدمات الإلكترونية: انتقل إلى قسم الخدمات الإلكترونية على الموقع.

اختيار التسجيل: اختر التسجيل في المكرمة الملكية من القائمة المتاحة.

إدخال البيانات والمستندات: أدخل البيانات المطلوبة في الحقول المحددة، والتي تشمل: نسخة مصورة من شهادة الثانوية العامة، مستند يوضح قيمة الدخل الشهري للمتقدم، استمارة ورقية موثقة من مكتب البريد الأردني.

الموافقة على الشروط والأحكام.

إرسال الطلب: بعد ملء كافة الحقول وإرفاق المستندات المطلوبة، اضغط على إرسال الطلب.

شروط القبول في المكرمة الملكية

للحصول على المكرمة الملكية والاستفادة من الدعم المادي، يجب الالتزام بالشروط التالية:

الجنسية والإقامة: يجب أن يكون المتقدم حاملا للجنسية الأردنية ومقيما بشكل دائم في الأردن.

عدم الاستفادة السابقة: يجب أن لا يكون المتقدم قد استفاد من دعم مادي سابق.

التسجيل في هيئة الحماية الوطنية الاجتماعية: يجب أن يكون المتقدم مسجلا في هيئة الحماية الوطنية الاجتماعية.

إرفاق المستندات: يجب تقديم كافة المستندات المطلوبة إلكترونيا عند التسجيل.

الدعم المقدم: الدعم مخصص لسداد أغراض الطالب الأردني فقط، ولا يتجاوز 100 دينار أردني.

تتيح هذه المبادرة الحكومية الفرصة للطلاب للاستفادة من الدعم المالي الذي يساهم في تخفيف الضغوط المالية المرتبطة بالتعليم، مما يساعدهم على التركيز على تحقيق نجاحاتهم الأكاديمية.