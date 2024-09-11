8 إجازات رسمية “أبرزها 6 أكتوبر” .. التعليم المصري يكشف عن جدول إجازات الطلاب 2024

تزامنًا مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن جدول إجازات الطلاب 2024 حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الخطة الزمنية الكاملة للعام الدراسي الجديد والذي يبدأ يوم 21 سبتمبر الجاري ، وتستعد جميع المديريات التعليمية وكافة أجهزة وزارة التربية والتعليم لاستقبال الطلاب خلال العام الدراسي الجديد وذلك بمجموعة من التغيرات الجديدة الخاصة بمناهج الكثير من الصفوف الدراسية المختلفة ، وخلال السطور التالية نكشف عن جدول إجازات الطلاب 2024.

جدول إجازات الطلاب 2024

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جدول إجازات الطلاب 2024 خلال العام الدراسي الجديد ومن المحدد أن يبدأ العام الدراسي الجديد يوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2024 وإليكم جدول إجازات الطلاب خلال العام الدراسي الجديد.

يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024 اجازة 6 اكتوبر.

يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2025 إجازة عيد الميلاد المجيد.

يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 عيد الشرطة وإجازة ثورة 25 يناير.

بداية من يوم 25 يناير 2025 وحتى يوم السبت الموافق 8 فبراير 2025 اجازة نصف العام الدراسي.

يوم الأحد الموافق 30 مارس 2025 اجازة عيد الفطر المبارك.

يوم الاثنين الموافق 21 أبريل إجازة شم النسيم.

يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025 اجازة عيد تحرير سيناء.

يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025 اجازة عيد العمال.

موعد بداية العام الدراسي الجديد

يبحث الكثير من الطلاب والطالبات في المدارس والجامعات عن موعد بداية العام الدراسي الجديد وذلك يوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2024 وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم خلال المؤتمر الصحفي الأخير عن جدول الاجازات والخطة الزمنية للعام الدراسي 2024-2025.