استقبلها الآن .. تردد قناة طيور الجنة الجديد على نايل وعرب سات 2024

ارتفعت معدلات البحث خلال الأيام الأخيرة الماضية عن تردد قناة طيور الجنة الجديد حيث تعتبر قناة طيور الجنة من أهم قنوات الاطفال وأفضلها في الوطن العربي ويتابعه قناة طيور الجنة الملايين من الأطفال والكبار والآباء والأمهات وذلك لما تقدمه قناة طيور الجنة من محتوى هادف ومميز يعكس الضوء على كافة القضايا الانسانية والاجتماعية والأخلاقية وكذلك القضايا الاسلامية والعربية ومن أهم قضية المسجد الأقصى وفلسطين ، وخلال السطور التالية نكشف عن تردد قناة طيور الجنة الجديد.

تردد قناة طيور الجنة الجديد

لمتابعة أهم وأفضل الاغاني والاناشيد المميزة التي تقدمها قناة طيور الجنة وذلك بالاضافة للبرامج الشيقة يبحث الكثير من الأباء والأمهات عنه تردد قناة طيور الجنة الجديد وإليكم تردد قناة طيور الجنة عبر القمر الصناعي نايل سات.

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11258

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطا : 4\3

القمر الصناعي : عرب سات.

التردد : 11315

الاستقطاب : عمودي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 6\5.

اغاني واناشيد قناة طيور الجنة الجديدة

بعد التعرف على تردد قناة طيور الجنة الجديد يمكنكم تنزيله ومشاهدة جميع الاغاني والاناشيد المميزة والتي يحبها الأطفال والتي تتعلق بذاكرة الأطفال الصغار والكبار حيث نشأ شباب الجيل الحالي أمام شاشة قناة طيور الجنة ، ومنها أغنية ألعاب الحيران وأغنية بالسلامه حبيبي يابابا ، وأغنية يارب نصلي في الاقصى وأغنية ليش بتكذب ياوليد ، وأغنية الجنة أنشودة أن تدخلني ربي الجنه.