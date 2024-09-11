باقي كم يوم؟ .. موعد شهر رمضان بالميلادي 2025 وفقًا للمعهد الفلكي للبحوث

بدأت عمليات البحث تزداد خلال الأيام الأخيرة الماضية عن موعد شهر رمضان بالميلادي 2025 حيث تفصلنا شهور قليلة على بداية شهر رمضان المبارك حيث تشير الحسابات الفلكية الأولية أن شهر رمضان سيكون يوم 1 مارس 2025 أو يوم الاحد الموافق 2 مارس 2025 ، ومن الجدير بالذكر أن شهر رمضان المبارك يشهد الكثير من الروحانيات والعبادات الممتعة والتي تقرب العباد من ربهم سبحانه وتعالى وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول موعد شهر رمضان بالميلادي 2025.

موعد شهر رمضان بالميلادي 2025

توقعت هيئة الحسابات الفلكية خلال الأيام الاخيرة الماضية موعد شهر رمضان بالميلادي 2024 ، وذلك سيكون يوم السبت الموافق 1 مارس أو يوم الأحد الموافق 2 مارس 2025 ، وبهذا يفصلنا عن شهر رمضان المبارك فقط 5 أشهر ومن الجدير بالذكر أنه سيتم استطلاع هلال شهر رمضان رسميًا يوم التاسع والعشرين من شهر شعبان 1446 كما يتساءل الكثير من المواطنين عن الإجازات الرسمية خلال شهر رمضان حيث لا توجد إجازات إضافية غير الاجازات الرسمية يومي الجمعة والسبت والتي تصل إلى 9 أيام.

رسائل تهنئة شهر رمضان 2024

بعد التعرف علي موعد شهر رمضان بالميلادي 2025 يبحث الكثير من المواطنين عن أجمل رسائل التهنئة بشهر رمضان لارسالها للأهل والاصدقاء والاحباب وهي كالتالي: