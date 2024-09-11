استعدوا .. رسميًا موعد بداية الدراسة 2024-2025 بعد 12 يوم فقط “أعرف التفاصيل”

موعد بداية الدراسة من ضمن ما تشهده منصات التواصل الاجتماعي والموقع البحث، حيث أن نسبة التساؤلات حول ذلك ازدادت بشكل كبير، وذلك لأن الآباء والأمهات يرغبون في معرفة الوقت الرئيسي، للبدء بالاستعداد والتهيؤ لهذا اليوم، حيث ألقت وزارة التربية والتعليم خطاباً رسمياً ينص على بداية الفصل الدراسي، ولمعرفة ما يتضمنه تابع السطور التالية.

موعد بداية الدراسة

جميع الطلاب وأولياء الأمور الآن يتساءلون عن موعد بداية العام الدراسي الجديد، حيث أن الوزارة التربية والتعليم أعلنت أنه لم تعد إلا أيام قليلة تفصلنا عن بداية الدراسة داخل المدارس الحكومية والجامعات، وستكون البداية من (يوم واحد وعشرين من شهر سبتمبر لكافة المدارس)، أما (الجامعات ستكون بدايتها من الثامن والعشرين من ذات الشهر)، فعلى جميع الآباء والأمهات البدء بتحضير الأدوات المدرسية، الأزمة التي تتمثل في ( الملابس، والأقلام، والكتب…وغيرها من المستلزمات).

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024-2025

وضعت وزارة التربية الخريطة الزمنية التي سيتم السير وراءها في العام الدراسي، وإليكم أيها: