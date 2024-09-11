عبر منصة اعتماد .. طريقة الاستعلام عن رواتب الموظفين 2024 لشهر سبتمبر

من أهم ما يبحث عنه العديد من المواطنين السعوديين هو خطوات الاستعلام عن رواتب الموظفين، ولذلك أطلقت المملكة العربية منصة رقمية تدعي اعتماد فهي تعد من أشهر المنصات التي توفر الكثير من الخدمات الرقمية، والتي توفر على الفرد الكثير من الوقت والجهد، فبرغم من كل ذلك أنها تعطي للفرد أحقية الإستفسار والإستعلام، فبدلا من الذهاب إلى المنفذ الرسمي، ولمزيد من التفاصيل تابعوا السطور التالية.

الاستعلام عن رواتب الموظفين

في حاله رغبت في الاستعلام عن الراتب الخاص بك ولا تعرف ماهي الخطوات المطلوبه لهذا، حيث أنها ستكون إجراءات إلكترونية من خلال المنصة التي سيتم ذكرها في المحور التالي:

الدخول بشكل مباشر إلى المنصة الرسمية لاعتماد.

انقر على تسجيل الدخول إلى حساب الفرد، وذلك من خلال وضع الاسم المستخدم أو كلمة المرور.

بعدها انقر على زر الدخول، يلي هذه الخطوة هو الذهاب الى القسم التابع للخدمات الالكترونيه.

حينها عليك اختيار الركن الخاص بخدمات الفرد.

سيتم إضافتك إلى الركن المتاح للخدمات الموظفين.

أضف القطاع التي تعمل به، سواء أكان حكومي أو خاص.

بعد ذلك عليك الانتقال إلى القسم الخاص بالمالية.

أضف بيانات الموظف الذي تريد معرفة راتبة.

بعد الانتهاء انقر على (إظهار)، ستجد أمامك كافة التفاصيل الراتب

الخدمات التي تقدمها منصة اعتماد

منصة اعتماد توفر لكافة المواطنين العظيم من الخدمات المميزة التي توفر لهم الكثير من الوقت والجهد، فبدلا من الذهاب إلى المقر الرسمي تستطيع معرفة من داخل منزلك، إليكم البعض من الخدمات وهي كالتالي: