التضامن الاجتماعي .. موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر سبتمبر 2024

أكثر المواضيع التي تشغل بال المواطنين ويتساءلون عنها بكثرة على منصات البحث، هي موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر سبتمبر حيث قررت وزارة التضامن الاجتماعي على أن يتم الصرف في اليوم الخامس عشر من شهر سبتمبر بالإضافة إلى أنه سيستمر حتى نهاية الشهر، للاستعلام عن معاشاتهم، يجب عليك أن تتابع الفقرة التالية.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر سبتمبر

منصات البحث الآن تتلقى العديد من الأسئلة الخاصة بمواعيد صرف معاشات التكافل والكرامة، حيث أن وزارة التضامن الاجتماعي قد أوضحت أن الموعد الرسمي سيكون في منتصف الشهر الميلادي، على أن يوافق ذلك اليوم الثلاثاء من شهر سبتمبر لعام 2024، بالإضافة إلى أن ماكينات الصرف ستكون مهيئة لنهاية الشهر من أجل أن يتمكن المستفيد من هذا الدعم من حصول عليها، وتبلغ قيمة الدعم في الشهر للفرد الواحد ما يقارب الـ 1300 جنية مصرى، فبإمكانك الصرف من خلال أحد فروع بنك ناصر الاجتماعي.

الاستعلام عن معلش التكافل والكرامة 2024

أصبح الآن بإمكانك معرفة قيمة المعاش الذي سوف تتقاضاه كل شهر من خلال المنصة الرئيسية التي تم إطلاقها من قبل الوزارة، ولكن هذا يتطلب منك عمل مجموعة من الخطوات وهي كالتالي: