موعد مباراة منتخب مصر وبوتسوانا والقنوات الناقلة مجانًا 2024 “هنـــا” .. تأهيلات كاس العالم

موعد مباراة منتخب مصر وبوتسوانا من ضمن النساء ولا المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي من قبل العديد من الأفراد محبي الكرة وعشقها، حيث أن هذه المباراة سوف تقام في يوم الثلاثاء القادم، وستقام المباراة على أحد الملاعب المتواجدة في مدينة فرنسيس والتي تبعد عن العاصمة بمقدار 400 كيلو متر، وتصنف من أكبر المدن المتواجدة داخل بوتسوانا، فهي تشتهر بوجود الكثير من الاماكن السياحية الرائعة، ولمزيد من المعلومات تابعوا السطور التالية.

موعد مباراة منتخب مصر وبوتسوانا

عشاق ومتابعي المنتخب المصرى الآن وفي تساؤل مستمر ومتزايد على منصات التواصل الاجتماعي والموقع البحث عن موعد مباراة منتخب مصر وبوتسوانا، حيث قام الجهاز الفني للمنتخب الأول لكرة القدم في مصر، وذلك بقيادة الاستاذ حسام والاستاذ ابراهيم حسن، على أن بداية المباراة ستكون في اليوم العاشر من شهر سبتمبر وهذا سوف يكون يوم الثلاثاء القادم، في تمام الساعة الرابعة عصراً، وبالنسبة للأفراد التي ترغب في معرفة مكان إقامة المباراة سوف تكون على الاستاد اوبيد ابيتاني شيلو يومي، حيث أن الفريقين الآن على استعداد تام بهذه المباراة من أجل تحقيق الفوز.

القنوات الناقله لمباراة منتخب مصر وبتسوانا 2024

المباراة الحاسمة لمنتخب مصر وبوتسوانا سوف يتم نقلها على أحد أشهر القنوات الفضائية التابعة لكرة القدم، وهي بي ان سبورتس، فهي ستقوم بنشر وبث المباراة بشكل حصري، على الملعب، مع تحليل كامل للمبارة، كل ذلك بشكل مجاني، بالإضافة إلى أن الفريق المنتخب المصرى تبدأ رحلته من اليوم الثامن من شهر سبتمبر للوصول إلى الأراضي الملعب قبل البدء بالمباراة بوقت كافي للإسترخاء من عناء السفر، وتأدية أفضل جهد داخل الملعب.