طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي عبر شركة وي “أدفعها اون لاين” 2024

تستعد شركة المصرية للاتصالات في الوقت الحالي إلى إصدار الفاتورة الخاصة بالخط الأرضي للمواطنين والمواطنات، ونجد المواطنون والمواطنات من الآن يتساءلون رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي، بحيث يستعلموا عن فاتورة الأرضي الخاص بهم، وذلك من خلال رقم الهاتف، ونوضح لكم رابط الاستعلام عن الفاتورة بالخطوات، فكونوا معنا.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي

من المفترض أن يكون الموعد الأخير لسداد فاتورة الأرضي لشهر أكتوبر بداية من الخامس عشر من شهر أكتوبر، ومن المفترض أن تستمر الشركة في إتاحة السداد حتى الرابع عشر من شهر نوفمبر من عام 2024، وبعد هذه الفترة يتم فرض الغرامات، وقد أعلنت الشركة عن طريقة الاستعلام عن الفاتورة، وتأتي طريقة الاستعلام على الترتيب التالي:

الدخول إلى موقع المصرية للاتصالات الموجود على شبكة الإنترنت.https://te.eg/sl/Watchit10GBsRamadan

اختيار الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي.

أضف رقم التيلفون الأرضي الخاص بك، ومن ثم انقر على زر أظهر الفواتير، وبعدها تظهر لك قيمة الفاتورة الخاصة بك.

مع العلم أنه يمكن الاتصال على رقم 111 ومن ثم ستستعلم على أي شئ يخص الفاتورة الخاصة بك، بل يمكن التواصل مع خدمة العملاء في أي وقت والإجابة على أي استفسار.

أسعار باقات الهاتف الأرضي

وضحنا لكم رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي، وكذلك الخطوات الخاصة بالاستعلام، وبالنسبة لأسعار الباقات فهي على النحو التالي: