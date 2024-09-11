ادفع وسدد بدون غرامة !! .. خطوات الاستعلام فاتورة الكهرباء شهر سبتمبر 2024

gehad hessin آخر تحديث تصنيف أخبار مصر
ادفع وسدد بدون غرامة !! .. خطوات الاستعلام فاتورة الكهرباء شهر سبتمبر 2024

من وقت إلى آخر نجد المواطنين والمواطنات يتساءلون عن رابط الاستعلام فاتورة الكهرباء والطريقة الصحيحة للاستعلام عن فاتورة الكهرباء، بحيث يتمكنوا من سداد أي فاتورة متراكمة عليهم قبل توقيع غرامات عليهم، أو أن تتراكم مبالغ كبيرة على العداد الخاص بهم، بل وأحيانًا تقوم الشركة بفصل الكهرباء عن المستخدمين، ونوضح لكم بالتفصيل كيفية الاستعلام، فكونوا معنا.

الاستعلام فاتورة الكهرباء

تُتيح شركة الكهرباء المصرية بإتاحة الفرصة أمام المواطنين والمواطنات للاستعلام عن قيمة الفاتورة الخاصة بهم، حيث الاستعلام أصبح بطريقة إلكترونية، حيث السير على الخطوات التالية:

  • الدخول إلى موقع شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الموجودة على شبكة الإنترنت.http://www.meedco.gov.eg/fatwra1.aspx
  • قم باختيار المحافظة واختر الهندسة وأيضًا رقم الاشتراك.
  • بعد الانتهاء من إدخال البيانات الخاصة بك، انقر على “إظهار الفاتورة”.
  • بعدها تظهر لك قيمة الفاتورة المتراكمة عليك.

وللعلم أنه تظهر لك آخر فاتورة متراكمة عليك وأيضًا فاتورتين سابقتين، وتستعرض بهم قيمة المبلغ المتراكم عليك.

دفع فاتورة الكهرباء لهذا الشهر

أرفقنا لكم رابط الاستعلام فاتورة الكهرباء لهذا الشهر وطريقة الاستعلام عن الفاتورة، ويمكن الدفع بعدد من الطرق، وهي على النحو التالي:

  • يمكن الدفع من خلال الموقع الإلكتروني الموجود على الشبكة الخاص بالشركة.
  • الدفع من خلال بنكي مصر والبنك الأهلي المصري.
  • الدفع من خلال فودافون كاش.
  • الدفع من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني.
  • يمكن الدفع من خلال مكاتب البريد المصري أيضًا.
  • فضلًا عن ذلك يمكن الدفع بالطريقة العادية من خلال المحصلين والحصول على وصل السداد.
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gehad hessin

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