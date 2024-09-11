سعر ومواصفات هاتف Oppo A18 في مصر والسعودية “أعرف التفاصيل والحق اشتري”

واحدة من الهواتف الاقتصادية التي رغم توفرها منذ فترة طويلة هو هاتف ابو 18، وما زال البحث قائم عليه الآن من قبل عشاق الهواتف الذكية، حيث يتساءلون عن سعر ومواصفات هاتف Oppo A18 في مصر والسعودية، ونذكر لكم المواصفات الكاملة للهاتف وأيضًا سعر الهاتف في الأسواق المصرية والسعودية، فكونوا معنا.

سعر ومواصفات هاتف Oppo A18 في مصر والسعودية

هاتف أوبو 18 واحدًا من هواتف شركة أوبو الاقتصادية الذي شهدت بعض التحسينات والتطويرات على الهاتف، وقد جاءت مواصفات الهاتف على النحو التالي:

الهاتف يدعم شريحتين اتصال.

يدعم الهاتف شبكا الاتصال من الجيل الثاني للرابع.

مصنع الهاتف من خامات متينة وعالية الجودة، حيث مصنوع الهاتف من البلاستيك بالكامل.

يأتي الهاتف طارد للغبار والماء.

يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة للهاتف، حيث إضافة كارت ميموري بمنفذ مفصل.

الكاميرا الأمامية دقتها 5 ميجا بكسل، بينما الخلفية تأتي بكاميرا مزدوجة دقة الكاميرا الأولى 8 ميجا بكسل، بينما الثانية بدقة 2 ميجا، بالإضافة إلى الكاميرا الخاصة بالعزل.

يقوم الهاتف بدعم مستشعرات البوصلة والقرب والتسارع.

بطارية الهاتف سعة 5000 مللي أمبير وداعم للشحن بقوة قدرها 10 واط.

الهاتف متوفر باللون الأزر والأسود.

سعر الهاتف في رمضان والسعودية

وفرنا سعر ومواصفات هاتف Oppo A18 في مصر والسعودية، وبالنسبة لأسعار الهاتف في البلاد فهي بالأسعار التالية: