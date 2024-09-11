خصومات حتى 30% .. افتتاح معارض أهلا مدارس في هذه المحافظات 2024

شهد معرض أهلا مدارس 2024 إقبال كبير بعد افتتاحه أمس الخميس في محافظة القاهرة حيث يقدم مجموعة متنوعة من السلع الغذائية واللوازم المدرسية بتخفيضات تصل إلى 30%، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة، تستعد الأسر المصرية للعام الدراسي القادم 2024-2025 المقرر في 21 سبتمبر الجاري من خلال شراء اللوازم المدرسية والمستلزمات المكتبية من خلال معرض أهلا مدارس الذي يوفر منتجاته بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الخارجية، ونحن في موقعنا نقدم لقرائنا جميع المعلومات المتعلقة بـ معرض أهلا مدارس 2024 كخدمة مستمرة نقدمها لزوارنا في مختلف المجالات على مدار الساعة.

افتتاح معارض أهلا مدارس

أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن معرض أهلاً مدارس في مدينة نصر يوفر جميع اللوازم التعليمية اللازمة للطلاب والمعلمين خلال العام الدراسي الجديد 2024-2025 الذي من المقرر أن يبدأ في 21 سبتمبر الجاري بتخفيضات تصل إلى 30%، وأضاف الوزير أن المعرض يضم مشاركة حوالي 15 شركة تابعة لوزارة التموين لتوفير السلع الغذائية والمنتجات الدراسية بأسعار مخفضة تناسب الأسر المصرية مقارنة بأسعار اللوازم والأدوات المدرسية في الأسواق

المستلزمات الدراسية المتوفرة بـ معرض أهلا مدارس 2024

يقدم معرض أهلا مدارس 2024 مجموعة من المنتجات والمعدات المدرسية للطلاب والمعلمين بأسعار مخفضة تصل إلى 30% مقارنة بأسعار الأسواق الخارجية هذا يأتي لتخفيف العبء عن المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة، المعرض يضم مجموعة متنوعة من المستلزمات الضرورية مثل الأدوات المكتبية والملابس المدرسية والحقائب والحواسب الآلية وملحقاتها والأحذية، والمواد الغذائية بسعر الجملة بالتعامل المباشر مع الشركات المصنعة.