كيفية استخدام لعبة هامستر كومبات على التليجرام ؟ .. تابع الخطوات بالتفصيل

ظهرت لعبة بوت هامستر كومبات كظاهرة فريدة تمزج بين المتعة والربح حيث توفر تجربة مبتكرة تجمع بين الترفيه وتحقيق دخل إضافي في هذه اللعبة، يستطيع اللاعبون تربية الهامستر وإدارة مزرعتهم الخاصة وتوفير فرصة للاستمتاع بتجربة ألعاب مثيرة وكسب دخل من استثماراتهم، تعتبر اللعبة اختيار مناسب للمستثمرين وعشاق الألعاب على حد سواء، بسبب تنوع فرص الربح والإبداع التي تقدمها، مما يزيد من جاذبيتها في عالم الألعاب الرقمية.

كيفية استخدام لعبة هامستر كومبات على التليجرام

للحصول على لعبة هامستر كومبات والاستمتاع بميزاته، يرجى اتباع الخطوات التالية:

حمل تطبيق تيليجرام على هاتفك النقال من المتجر الذي يتناسب مع جهازك.

قم بفتح تطبيق تليجرام واتبع التعليمات لإنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديك بالفعل.

بمجرد فتح تطبيق تليجرام، قم بالبحث عن “هامستر بوت” في خانة البحث الموجودة في الجزء العلوي من الشاشة.

انقر على علامة البحث لعرض النتائج.

انقر فوق “ابدأ” لتكون جاهزًا للعب مع الروبوت المخصص للعبة، ثم إختر الهامستر الأول الذي يظهر في قائمة البحث.

اقرأ بعناية التعليمات التي تظهر أمامك، ثم ادخل جميع البيانات المطلوبة.

ثم، انقر على زر “بدء اللعب” لبدء تجربة اللعبة.

استمتع باللعبة وحقق الدخل من خلالها.

بإمكانك تحويل الأموال التي تكسبها إلى حسابات PayPal أو بطاقات الائتمان.

خطوات سحب الربح من لعبة هامستر كومبات

بإمكان لاعبي لعبة “هامستر كومبات” ربط محفظة “تون” مع البوت الخاص باللعبة لتحويل العملة وتحديد سعرها من خلال اتباع الخطوات التالية: