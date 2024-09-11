استقبلها بجودة عالي.. تردد قناة بطوط الجديد 2024 وتابع الكرتون وأغاني الأطفال

عندها القدرة علي انتباه الصغار وذلك من خلال عرض محتوياتها عبر صورة وصوت متميزين بجودة عالية قناة بطوط تناسب جميع المراحل العمرية ما بين عمر 2 إلي 15 سنة بل تجذب أولياء أمور الأطفال أيضا برامجها متنوعه وعصرية منها التعليمي والذي يتضمن بث تعليم الحروف والأرقام باللغة العربية والانجليزية بطريقة سلسة وجذابة، منها البرامج الأخلاقية التي من خلالها أيضا تبث كيفية الصلاة والوضوء بطريقة يحبها ويفضلها الطفل، بالإضافة إلي البرامج الترفيهية وغيرها الكثير، يتاح للجميع تحميلها ومشاهدتها علي التلفاز من خلال تنزيل الترددات الجديدة الخاصة بها سنسرد لكم جميع التفاصيل في السطور الآتية.

التردد الجديد بقناه بطوط علي النايل سات 2024

قم بتحميل تردد قناه بطوط للأطفال من خلال اتباعك لهذه البيانات التالية:

تردد القناة الجديد: 11494.

القمر الصناعي الذي يبث القناة: النايل سات.

بينما يكون مؤشر استقطاب القناة: أفقي.

جاء رمز القناة: 27500.

تصويب الخطأ الخاص بها: 6/5.

استقبلها الآن… قناة بطوط للأطفال

فرح طفلك من خلال تحميل التردد الجديد الخاص بقناه بطوط للأطفال حيث أن هذه القناة يتم من خلالها بث العديد من البرامج المسلية لأوقات الطفل، وتعليمية أشياء جميله سنخبركم بجميع التفاصيل والتي تتمثل في الأتي:

في البداية: قم بفتح جهاز التلفاز الخاص بك، انقر علي زر الإعدادات بالريموت كنترول.

ثم انتقل إلي خانة التثبيت اليدوي.

يرجي اختيار القمر الصناعي الذي يتم من عبرة التردد.

اذا كنت قد وصلت إلي هذه الخطوة، يجب إدخال التردد، استقطاب القناة، معامل الترميز، معدل تصحيح الخطأ الخاص بها.

انقر علي زر التنزيل.

في النهاية: اضغط علي خانة حفظ القناة.

المفيد في قناة بطوط

قناة بطوط تعتبر من ضمن القنوات المجانية التي لا تحتاج إلى اشتراك بمقابل أو أي رسوم مادية، بالإضافة إلى أن المحتوى يتلاءم مع العديد من الأطفال بداية عمر العام الواحد فأكثر، كذلك فإن المحتوى المقدم والمتمثل في الأفلام الكرتونية والأغاني أكثر تميزًا ولا يمكن أن يمل منه المشاهد.