شوف اسمك.. أسماء الفائزين في قرعة الحج المجانية 2024 بجميع محافظات العراق

يشغل بال العديد من المواطنين في العراق عن نتائج بأسماء الأشخاص الذين تم قبولهم في نتائج قرعة الحج لهذا العام 2025، حيث كشفت الهيئة العليا للحج والعمرة العراقية منذ بضعة أيام عن فتح باب التقديم علي قرعة الحج لهذا العام من خلال تقديم العديد من الأوراق والإجراءات اللازم فعلها علي جميع المتقدمين، مع إغلاق باب التقديم وفرز جميع بيانات المتقدمين من قبل الجهات المختصة، لذا يتساءل الجميع عن كيفية معرفة أسماء المقبولين بقرعة الحج لهذا العام 2025، من خلال هذا الموضوع سنوفر لكم جميع التفاصيل اللازمة التي تتعلق بتلك الموضوع في السطور الآتية.

استخراج أسماء الفائزين بنتائج قرعة الحج في العراق لعام 2025

بعدة إجراء عدة خطوات بسيطة تستطيع معرفة أسماء الفائزين نتائج الحج بالعراق، التي تتمثل في الآتي:

أولا: قم بزيارة الموقع الرسمي الخاص بالموقع الإلكتروني للهيئة العليا للحج والعمرة العراقية.

ثانيا: انقر علي خانة الخدمات الإلكترونية.

ثالثا: انقر علي أيقونة الخدمات الخاصة بقرعه الحج.

رابعا: يرجي الضغط علي خانة تسجيل الدخول.

خامسا:ينبغي عليك النقر علي زر الاستعلام عن قرعة الحج.

سادسا: يتطلب منك إدخال كافة البيانات الخاصة بالمواطن بشكل صحيح.

سابعا: قم بتحديد المحافظة التابع لها.

أخيرا: انقر علي خانة الاستعلام، علي الفور سيتم إظهار النتيجة الخاصة بك.

تعرف علي الخدمات الحج والعمرة المقدمة من قبل الهيئة العليا للحج والعمرة 2025

تقدم العديد من العراقين في المشاركة بقرعة الحج لهذا العام بما يبلغ من 40 ألف مواطن، حيث صرح مصادر مسئولة داخل الهيئة العليا للحج والعمرة أن المراجعة تمت بكل شفافية، وتم رفع النتائج علي الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالهيئة، من اجل التسهيل علي جميع المواطنين معرفة نتائجهم بدلا من الذهاب إلي المصالح الحكومية.

شروط القبول في قرعة الحج المجانية

وجاءت ابرز الشروط المعنية بالقبول في قرعة الحج المجانية داخل العراق للأعوام الثالثة المقبلة، وفقًا لما يلي:-