استعلم من هنا عبر منصة مظلتي عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية فور ظهورها من وزارة العمل العراقي

أكدت وزارة العمل بالعراق على أنه سيتم الإعلان عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية فور ظهور النتائج وقد كشفت أن سبب التأخير يرجع إلى أن الأسماء يتم اختيارها على أساس توافر الشروط التي ينبغي على جميع المواطنين التحقق من تطابقها حتى يتمكنوا من الحصول على الدعم، لذلك أكدت الوزارة أنه فور الانتهاء من مراجعة الكشوفات سيتم الإعلان على الأسماء المقبولة عبر منصة وزارة العمل على الفور للاطلاع عليها.

موقع الاستعلام عن اسماء المشمول في الرعاية الاجتماعية

أعلنت الوزارة أن أسماء الرعاية الاجتماعية لم تظهر حتى الآن إلا أنه تم العمل على توفير منصة مظلتي الإلكترونية حتى يتمكن المواطنين من استخدامها فور ظهور النتائج، وذلك للبحث والكشف عن الأسماء المشمولة في برنامج دعم الرعاية الاجتماعية بناءا على اتباع بعض الخطوات التي نضعها في النقاط التالية:

التوجه مباشرة بزيارة منصة مظلتي الإلكترونية.

الإلكترونية. اختيار خدمة الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

تحديد المحافظة التي يقيم بها المتقدم.

اختيار وجبة الرعاية التي يرغب المستفيد من الاستعلام عن اسماء المشمولين بها.

أخيرا الضغط على خيار الاستعلام والانتظار حتى تظهر النتائج النهائية أمامك.

نهاية الأمر يمكنك البحث عن الاسم الذي ترغب في الكشف عنه بسهولة ضمن الكشوفات المتاحة على الموقع.

شروط استحقاق دعم الرعاية الاجتماعية

كشفت وزارة العمل عن ضرورة تطابق بعض المعايير مع المتقدمين حتى يتمكنوا من التسجيل في برنامج الرعاية، وجاءت هذه الشروط على النحو التالي:

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام للرجال.

التقديم من قبل النساء ينبغي التعرف على أن السن المتاح ينبغي أن يتراوح بين 15 حتى 55 عام.

حصول المتقدم على الجنسية العراقية من أصل ومنشأ عراقي.

عدم امتلاك العقارات أو أصول بمبالغ عالية.

إثبات أن الأسرة لا يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد.

الأوراق المطلوبة للحصول على دعم الرعاية

كشف القائمين على برنامج دعم الرعاية الاجتماعية عن ضرورة توافر بعض المستندات والأوراق التي تؤكد صحة المعلومات المدرجة ضمن طلب التسجيل، وجاءت الأوراق على النحو التالي: