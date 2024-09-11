شارك حالا وخليك المليونير اللي جاي .. تعرف على طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024 حتى تحصل على فرصة الفوز المبلغ 100 ألف دولار

تعتبر مسابقة الحلم من أهم المسابقات الشعبية المنتشرة في مختلف أنحاء الوطن العربي حيث توفر فرصة لربح الجوائز النقدية والعينية الضخمة وقد تصل قيمة الجوائز إلى 100 ألف دولار أو يزيد، يتم تنظيم هذه المسابقة من قبل إدارة مجموعة قنوات الام بي سي حيث تتيح لكافة المواطنين العرب الاشتراك فيها بسهولة عبر ارسال رسالة قصيرة من خلال تطبيق المسابقة أو عن طريق الهاتف، حيث تتضمن طريقة الاشتراك بعض الخطوات البسيطة والسهلة ومن ثم يضمن المشترك فرصة الفوز بالجائزة الكبرى.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم بالرسائل القصيرة

يتم الاشتراك في المسابقة من خلال عدة وسائل أبرزها الاشتراك من خلال الرسائل القصيرة sms ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

ارسال كلمة حلم أو دريم الى رمز الدولة التي تقيم بها.

سيتم إرسال رسالة إليك تؤكد اشتراكك في المسابقة.

بعد الاشتراك سيتم إرسال مجموعة من الأسئلة البسيطة التي ينبغي عليك الإجابة عليها بشكل صحيح حتى تزيد فرصتك في الفوز.

الاشتراك في المسابقة عن طريق التطبيق

يمكن الاشتراك عن طريق تحميل تطبيق الحلم من إحدى متاجر التطبيقات المتاحة على هاتفك بناءا على نظام تشغيله، حيث يمكن لجميع مستخدم الأندرويد أو الآيفون الاشتراك من خلال اتباع الخطوات التالية:

تحميل التطبيق من متجر التطبيقات.

إنشاء حساب من خلال اضافة البيانات الشخصية بدقة.

الاشتراك في المسابقة عن طريق التطبيق ومن ثم تزيد فرصتك في الفوز من خلال الإجابة على الأسئلة التفاعلية التي يوفرها التطبيق.

ارقام الاشتراك في المسابقه الحلم 2024

أصبح حلم الحصول على الجوائز الكبرى ليس بعيدا عن موقعك، لذلك يمكنك الاشتراك عن طريق بعض الخطوات البسيطة التي تم الإعلان عنها بشكل مسبق، إما عن طريق التطبيق أو من خلال إحدى الأرقام التالية ولكن ينبغي التحقق في البداية من أن الرقم بالفعل هو المخصص لدولته: